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Россияне остались недовольны медициной в период пандемии 

Мира Маркина 46 минут назад
Россияне дали оценку отечественной медицине
Фото: РИА Новости
Россияне остались недовольны системой здравоохранения в период пандемии COVID-19. Об этом стало известно из результатов международного исследования STADA Health Report.
Лишь 31% опрошенных сообщили о том, что остались довольны работой медучреждений во время пандемии. В Великобритании этот показатель составил 74%, в Германии 67%, а в Италии 66%. Общая удовлетворенность россиян системой здравоохранения тем временем находится на низком уровне.
Так, 16% респондентов признались, что разочарованы уровнем медицины, а 10% заявили, что в будущем будут лечиться самостоятельно без помощи врачей.
Исследование STADA Health Report проводится с 2014 года. В 2019 году оно вышло за пределы Германии и теперь носит международный характер. Главная цель исследования — выяснить, как европейцы относятся к тем или иным тенденциям в сфере здравоохранения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что новый китайский коронавирус сочли более заразным.
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