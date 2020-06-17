Россияне дали оценку отечественной медицине

Россияне остались недовольны системой здравоохранения в период пандемии COVID-19. Об этом стало известно из результатов международного исследования STADA Health Report.

Лишь 31% опрошенных сообщили о том, что остались довольны работой медучреждений во время пандемии. В Великобритании этот показатель составил 74%, в Германии 67%, а в Италии 66%. Общая удовлетворенность россиян системой здравоохранения тем временем находится на низком уровне.

Так, 16% респондентов признались, что разочарованы уровнем медицины, а 10% заявили, что в будущем будут лечиться самостоятельно без помощи врачей.

Исследование STADA Health Report проводится с 2014 года. В 2019 году оно вышло за пределы Германии и теперь носит международный характер. Главная цель исследования — выяснить, как европейцы относятся к тем или иным тенденциям в сфере здравоохранения.