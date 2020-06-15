Новый китайский коронавирус сочли более заразным 

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Новый коронавирус, обнаруженный на рынке в Пекине, может быть еще более заразным, чем тот, что был найден в Ухане. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением выступил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. По словам ученого, вирус эволюционирует. Для нового SARS-CoV-2 характерна повышенная заразность.

Однако эксперт считает, что высокая температура в Пекине не даст заболеванию распространиться. Кроме того, в Китае разработаны эффективные меры защиты.

Напомним, что новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.