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Новый китайский коронавирус сочли более заразным 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Новый китайский коронавирус сочли более заразным
Фото: depositphotos.com
Новый коронавирус, обнаруженный на рынке в Пекине, может быть еще более заразным, чем тот, что был найден в Ухане. Об этом сообщает РИА Новости.
С таким заявлением выступил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. По словам ученого, вирус эволюционирует. Для нового SARS-CoV-2 характерна повышенная заразность.
Однако эксперт считает, что высокая температура в Пекине не даст заболеванию распространиться. Кроме того, в Китае разработаны эффективные меры защиты.
Напомним, что новый коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа вероятность второй волны коронавируса в РФ.
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