Названа вероятность второй волны коронавируса в РФ

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, что вторая волна коронавируса в России будет со стопроцентной вероятностью. Об этом он заявил в беседе с НСН.

По словам врача, вторая волна коронавируса ожидается осенью 2020 года. Однако пока нужно думать о первой, которая еще не завершилась. Анатолий Альштейн отметил, что если снизить борьбу с коронавирусом, «нормального прекращения волны не будет».

По мнению вирусолога, COVID-19 не исчезнет. Его заражающий эффект будет продолжать расти. Однако вирус может ослабеть с точки зрения летальности.