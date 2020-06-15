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Вирусолог назвал вероятность второй волны коронавируса в РФ 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названа вероятность второй волны коронавируса в РФ
Фото: depositphotos.com
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, что вторая волна коронавируса в России будет со стопроцентной вероятностью. Об этом он заявил в беседе с НСН.
По словам врача, вторая волна коронавируса ожидается осенью 2020 года. Однако пока нужно думать о первой, которая еще не завершилась. Анатолий Альштейн отметил, что если снизить борьбу с коронавирусом, «нормального прекращения волны не будет».
По мнению вирусолога, COVID-19 не исчезнет. Его заражающий эффект будет продолжать расти. Однако вирус может ослабеть с точки зрения летальности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач развеял связанный с COVID-19 миф о курении.
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