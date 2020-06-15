Врач развеял связанный с COVID-19 миф о курении 

Завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман развеял миф о курении, связанный с коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

По словам врача, информация о том, что резкий отказ от курения при коронавирусе и других заболеваниях легких, опасен — это миф.

«Существовало некое предвзятое и ошибочное мнение, что заядлому курильщику нельзя бросать курить сразу, независимо от ситуации. Это было связано с тем, что легкие и бронхи курящего человека привыкают к сверхактивному стимулу и его отсутствие становится потом недостаточным для хоть какого-то удовлетворительного функционирования легких. Очень многие курильщики, которые курили много и долго, начинают жаловаться, что хуже отходит мокрота, более тяжело дышится», — рассказал Александр Пальман.

Однако он считает, что современная медицина позволяет курильщикам отказаться от сигарет сразу. Если человек будет плохо себя чувствовать, медики смогут помочь ему лекарствами.