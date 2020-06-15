Врач развеял связанный с COVID-19 миф о курении 

Завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман развеял миф о курении, связанный с коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
По словам врача, информация о том, что резкий отказ от курения при коронавирусе и других заболеваниях легких, опасен — это миф.
«Существовало некое предвзятое и ошибочное мнение, что заядлому курильщику нельзя бросать курить сразу, независимо от ситуации. Это было связано с тем, что легкие и бронхи курящего человека привыкают к сверхактивному стимулу и его отсутствие становится потом недостаточным для хоть какого-то удовлетворительного функционирования легких. Очень многие курильщики, которые курили много и долго, начинают жаловаться, что хуже отходит мокрота, более тяжело дышится», — рассказал Александр Пальман.
Однако он считает, что современная медицина позволяет курильщикам отказаться от сигарет сразу. Если человек будет плохо себя чувствовать, медики смогут помочь ему лекарствами.
«Для тех, достаточно давних времен, когда лекарственные наши возможности здорово отличались от современных, может быть, это и играло какую-то роль — не отказываться от курения сразу, а делать это постепенно. На сегодняшний день позиция медицины такова: бросать курить надо единомоментно», — заявил врач.
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