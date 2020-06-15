Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач развеял связанный с COVID-19 миф о курении 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Врач развеял связанный с COVID-19 миф о курении
Фото: globallookpress.com
Завотделением терапии Первого МГМУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман развеял миф о курении, связанный с коронавирусом. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
По словам врача, информация о том, что резкий отказ от курения при коронавирусе и других заболеваниях легких, опасен — это миф.
«Существовало некое предвзятое и ошибочное мнение, что заядлому курильщику нельзя бросать курить сразу, независимо от ситуации. Это было связано с тем, что легкие и бронхи курящего человека привыкают к сверхактивному стимулу и его отсутствие становится потом недостаточным для хоть какого-то удовлетворительного функционирования легких. Очень многие курильщики, которые курили много и долго, начинают жаловаться, что хуже отходит мокрота, более тяжело дышится», — рассказал Александр Пальман.
Однако он считает, что современная медицина позволяет курильщикам отказаться от сигарет сразу. Если человек будет плохо себя чувствовать, медики смогут помочь ему лекарствами.
«Для тех, достаточно давних времен, когда лекарственные наши возможности здорово отличались от современных, может быть, это и играло какую-то роль — не отказываться от курения сразу, а делать это постепенно. На сегодняшний день позиция медицины такова: бросать курить надо единомоментно», — заявил врач.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что у переболевших COVID-19 нашли необычное осложнение.
Видео дня. Самые необычные причины головной боли
Комментарии 2
Коронавирус , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как по лицу понять, что у вас больная печень
Как по лицу понять, что у вас больная печень
Самые ранние признаки шизофрении
Самые ранние признаки шизофрении
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Как очистить печень с помощью простой еды
Как очистить печень с помощью простой еды
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Почему при коронавирусе болит голова
02:28
Почему при коронавирусе болит голова
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему иногда невыносимо хочется сладкого
06:13
Почему иногда невыносимо хочется сладкого
ЗОЖ
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
00:19
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
Коронавирус
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение