Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала о необычном осложнении, которое проявляется у россиян, переболевших COVID-19.

По словам эксперта, данное осложнение часто принимают за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства.

«Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции»,

— пояснила Павлова.

Из-за того, что в данный момент информации о SARS-CoV-2 недостаточно, сложно сказать, временное это нарушение или постоянное.

Медик подчеркнула, что вирус способен поражать не только клетки эпителия органов дыхания, но также клетки ткани ЦНС. Повреждение может быть спровоцировано как непосредственным проникновением вируса, так и его токсинами.

В настоящее время рекомендации для устранения такого состояния не разработаны:

«С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Соответственно, чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной».

А вот от алкоголя, по мнению Павловой лучше отказаться. Спиртные напитки лишь усугубляют состояние интоксикации, которое развивается из-за COVID-19, и замедлит восстановление. Кроме того, врач отговорила россиян от закаливания: