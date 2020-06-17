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Появились подробности испытания российской вакцины от COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Пресс-служба Минздрава раскрыла подробности испытания российской вакцины против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В клинических испытаниях вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, участвуют две формы препарата: жидкая и порошковая.
Оба вида препарата предназначены для внутримышечного введения. Жидкую форму вакцины будут исследовать в Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко, а порошковую в Первом МГМУ им. Сеченова. В исследованиях примут участие две группы добровольцев по 38 человек.
Другая российская вакцина, разработанная научным центром "Вектор", будет протестирована на людях через месяц. По словам гендиректора предприятия Рината Максютова, препарат может быть зарегистрирован уже осенью.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван срок действия вакцины от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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