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7 843 новых случая коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 4 часа назад
7 843 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, за сутки зафиксировано 194 летальных исхода, 10 036 человек полностью выздоровели.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что обнаружена мощная защита против коронавируса.
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