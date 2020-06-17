7 843 новых случая коронавируса выявлено в России 

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7 843 новых случая коронавируса в 84 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 31,8% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, за сутки зафиксировано 194 летальных исхода, 10 036 человек полностью выздоровели.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.