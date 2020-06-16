Врач со слабоумием заразил COVID-19 попутчиков 

Бывший хирург заразился коронавирусной инфекцией и полетел на самолете в другой город. Кроме него на борту находились 49 пассажиров и восемь членов экипажа, которые не знали о том, что летят с переносчиком коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 69-летний врач со слабоумием нуждался в специализированной помощи и направлялся в Лос-Анджелес в центр по уходу за пациентами с такие диагнозом Silverado Beverly Place. Известно, что накануне полета он лечился в нью-йоркской клинике от коронавируса, но через 11 дней повторный тест показал положительный результат.

Выяснилось, что в центре по уходу за пациентами со слабоумием его также не сразу изолировали от других людей, несмотря на то что у него был кашель и высокая температура. В центре от бывшего врача заразились 50 пациентов и сотрудников, одна из медсестер умерла в отделении интенсивной терапии.

О заболевших среди пассажиров и членов экипажа лайнера не сообщается.