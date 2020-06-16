Появились новые данные по числу COVID-19 в РФ

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За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. При этом 35,8% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9 767 человек, умерли — 193.

По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:

Москва — 1416

Московская область — 694

Иркутская область — 319

Санкт-Петербург — 234

Свердловская область — 231

Ханты-Мансийский АО — 220

Нижегородская область — 206

Воронежская область — 201

Челябинская область — 171

Ростовская область — 158

Красноярский край — 158

Ульяновская область — 147

Саратовская область — 123

Орловская область — 110

Архангельская область — 109

Волгоградская область — 104

Новосибирская область — 103

Омская область — 97

Карачаево-Черкесская Республика — 94

Тульская область — 93

Республика Дагестан — 93

Ямало-Ненецкий АО — 93

Забайкальский край — 93

Пензенская область — 92

Ивановская область — 91

Приморский край — 88

Ставропольский край — 86

Брянская область — 85

Республика Коми — 85

Республика Тыва — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 80

Калужская область — 77

Республика Саха (Якутия) — 77

Чувашская Республика — 74

Белгородская область — 72

Тверская область — 72

Мурманская область — 72

Алтайский край — 72

Ленинградская область — 70

Краснодарский край — 70

Самарская область — 70

Хабаровский край — 70

Астраханская область — 68

Тамбовская область — 64

Республика Башкортостан — 64

Псковская область — 63

Тюменская область — 61

Владимирская область — 60

Курская область — 60

Липецкая область — 60

Оренбургская область — 60

Смоленская область — 59

Новгородская область — 58

Томская область — 56

Республика Мордовия — 55

Республика Бурятия — 51

Рязанская область — 50

Пермский край — 50

Республика Адыгея — 49

Кировская область — 48

Республика Марий Эл — 43

Республика Татарстан — 43

Ярославская область — 41

Камчатский край — 40

Амурская область — 38

Республика Ингушетия — 34

Республика Северная Осетия — 32

Республика Хакасия — 25

Кемеровская область — 20

Удмуртская Республика — 19

Сахалинская область — 19

Чеченская Республика — 17

Вологодская область — 15

Костромская область — 14

Калининградская область — 12

Магаданская область — 10

Курганская область — 9

Республика Карелия — 7

Республика Крым — 7

Ненецкий АО — 4

Республика Алтай — 4

Еврейская АО — 4

За все время в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 7 284, выздоровели 294 306 человек.