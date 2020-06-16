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Появились новые данные по числу случаев коронавируса в РФ 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Появились новые данные по числу COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. При этом 35,8% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9 767 человек, умерли — 193.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
  • Москва — 1416
  • Московская область — 694
  • Иркутская область — 319
  • Санкт-Петербург — 234
  • Свердловская область — 231
  • Ханты-Мансийский АО — 220
  • Нижегородская область — 206
  • Воронежская область — 201
  • Челябинская область — 171
  • Ростовская область — 158
  • Красноярский край — 158
  • Ульяновская область — 147
  • Саратовская область — 123
  • Орловская область — 110
  • Архангельская область — 109
  • Волгоградская область — 104
  • Новосибирская область — 103
  • Омская область — 97
  • Карачаево-Черкесская Республика — 94
  • Тульская область — 93
  • Республика Дагестан — 93
  • Ямало-Ненецкий АО — 93
  • Забайкальский край — 93
  • Пензенская область — 92
  • Ивановская область — 91
  • Приморский край — 88
  • Ставропольский край — 86
  • Брянская область — 85
  • Республика Коми — 85
  • Республика Тыва — 85
  • Кабардино-Балкарская Республика — 80
  • Калужская область — 77
  • Республика Саха (Якутия) — 77
  • Чувашская Республика — 74
  • Белгородская область — 72
  • Тверская область — 72
  • Мурманская область — 72
  • Алтайский край — 72
  • Ленинградская область — 70
  • Краснодарский край — 70
  • Самарская область — 70
  • Хабаровский край — 70
  • Астраханская область — 68
  • Тамбовская область — 64
  • Республика Башкортостан — 64
  • Псковская область — 63
  • Тюменская область — 61
  • Владимирская область — 60
  • Курская область — 60
  • Липецкая область — 60
  • Оренбургская область — 60
  • Смоленская область — 59
  • Новгородская область — 58
  • Томская область — 56
  • Республика Мордовия — 55
  • Республика Бурятия — 51
  • Рязанская область — 50
  • Пермский край — 50
  • Республика Адыгея — 49
  • Кировская область — 48
  • Республика Марий Эл — 43
  • Республика Татарстан — 43
  • Ярославская область — 41
  • Камчатский край — 40
  • Амурская область — 38
  • Республика Ингушетия — 34
  • Республика Северная Осетия — 32
  • Республика Хакасия — 25
  • Кемеровская область — 20
  • Удмуртская Республика — 19
  • Сахалинская область — 19
  • Чеченская Республика — 17
  • Вологодская область — 15
  • Костромская область — 14
  • Калининградская область — 12
  • Магаданская область — 10
  • Курганская область — 9
  • Республика Карелия — 7
  • Республика Крым — 7
  • Ненецкий АО — 4
  • Республика Алтай — 4
  • Еврейская АО — 4
За все время в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 7 284, выздоровели 294 306 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что новый китайский коронавирус сочли более заразным.
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