Появились новые данные по числу COVID-19 в РФ

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. При этом 35,8% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью выздоровели 9 767 человек, умерли — 193.
По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:
- Москва — 1416
- Московская область — 694
- Иркутская область — 319
- Санкт-Петербург — 234
- Свердловская область — 231
- Ханты-Мансийский АО — 220
- Нижегородская область — 206
- Воронежская область — 201
- Челябинская область — 171
- Ростовская область — 158
- Красноярский край — 158
- Ульяновская область — 147
- Саратовская область — 123
- Орловская область — 110
- Архангельская область — 109
- Волгоградская область — 104
- Новосибирская область — 103
- Омская область — 97
- Карачаево-Черкесская Республика — 94
- Тульская область — 93
- Республика Дагестан — 93
- Ямало-Ненецкий АО — 93
- Забайкальский край — 93
- Пензенская область — 92
- Ивановская область — 91
- Приморский край — 88
- Ставропольский край — 86
- Брянская область — 85
- Республика Коми — 85
- Республика Тыва — 85
- Кабардино-Балкарская Республика — 80
- Калужская область — 77
- Республика Саха (Якутия) — 77
- Чувашская Республика — 74
- Белгородская область — 72
- Тверская область — 72
- Мурманская область — 72
- Алтайский край — 72
- Ленинградская область — 70
- Краснодарский край — 70
- Самарская область — 70
- Хабаровский край — 70
- Астраханская область — 68
- Тамбовская область — 64
- Республика Башкортостан — 64
- Псковская область — 63
- Тюменская область — 61
- Владимирская область — 60
- Курская область — 60
- Липецкая область — 60
- Оренбургская область — 60
- Смоленская область — 59
- Новгородская область — 58
- Томская область — 56
- Республика Мордовия — 55
- Республика Бурятия — 51
- Рязанская область — 50
- Пермский край — 50
- Республика Адыгея — 49
- Кировская область — 48
- Республика Марий Эл — 43
- Республика Татарстан — 43
- Ярославская область — 41
- Камчатский край — 40
- Амурская область — 38
- Республика Ингушетия — 34
- Республика Северная Осетия — 32
- Республика Хакасия — 25
- Кемеровская область — 20
- Удмуртская Республика — 19
- Сахалинская область — 19
- Чеченская Республика — 17
- Вологодская область — 15
- Костромская область — 14
- Калининградская область — 12
- Магаданская область — 10
- Курганская область — 9
- Республика Карелия — 7
- Республика Крым — 7
- Ненецкий АО — 4
- Республика Алтай — 4
- Еврейская АО — 4
За все время в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 7 284, выздоровели 294 306 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что новый китайский коронавирус сочли более заразным.