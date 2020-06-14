Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач описал действие COVID-19 на все органы 

Екатерина Ёлкина 6 часов назад
Врач описал действие COVID-19 на все органы
Фото: depositphotos.com
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик рассказал, как коронавирус влияет на все органы человеческого тела. Интервью с экспертом публикует издание "Московский комсомолец".
Специалист назвал заболевание симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление. Этот процесс, по мнению врача, не может протекать в изолированном режиме, поэтому заболевание влияет на весь организм в целом. Однако легкие получают "первый и серьезный удар". Это связано с тем, что в них расположено множество рецепторов, реагирующих на вирус.
Ранее "Рамблер" писал о том, сколько в России новых случаев коронавируса за сутки.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Коронавирус , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Хирург назвал необычные признаки рака кишечника
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Образ жизни, который приведет к позвоночной грыже
Образ жизни, который приведет к позвоночной грыже
Врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Врачи обнаружили новый симптом коронавируса
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
00:19
Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19
Коронавирус
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Россиянам дали советы по второй волне COVID-19
00:16
Россиянам дали советы по второй волне COVID-19
Коронавирус
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
00:48
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение