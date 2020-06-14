Врач описал действие COVID-19 на все органы 

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик рассказал, как коронавирус влияет на все органы человеческого тела. Интервью с экспертом публикует издание "Московский комсомолец".

Специалист назвал заболевание симбиозом нарушения свертываемости крови и гипериммунного ответа организма на воспаление. Этот процесс, по мнению врача, не может протекать в изолированном режиме, поэтому заболевание влияет на весь организм в целом. Однако легкие получают "первый и серьезный удар". Это связано с тем, что в них расположено множество рецепторов, реагирующих на вирус.