8 835 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 835 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 528 964 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 409 человек. Скончались 119 человек. За все время выздоровели 280 050 человек, зафиксировано 6 948 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
- Москва — 1477
- Московская область — 717
- Санкт-Петербург — 256
- Свердловская область — 254
- Ханты-Мансийский АО — 229
- Воронежская область — 219
- Нижегородская область — 215
- Иркутская область — 209
- Республика Тыва — 190
- Республика Коми — 181
- Ростовская область — 167
- Красноярский край — 166
- Челябинская область — 141
- Саратовская область — 126
- Ульяновская область — 119
- Ямало-Ненецкий АО — 114
- Самарская область — 110
- Архангельская область — 109
- Волгоградская область — 108
- Новосибирская область — 108
- Пермский край — 107
- Псковская область — 105
- Омская область — 99
- Приморский край — 99
- Карачаево-Черкесская Республика — 98
- Тульская область — 95
- Пензенская область — 95
- Ивановская область — 94
- Республика Дагестан — 94
- Брянская область — 91
- Забайкальский край — 89
- Орловская область — 86
- Ставропольский край — 83
- Тверская область — 81
- Белгородская область — 80
- Калужская область — 80
- Кабардино-Балкарская Республика — 80
- Смоленская область — 79
- Краснодарский край — 77
- Чувашская Республика — 77
- Тюменская область — 77
- Курская область — 72
- Хабаровский край — 71
- Алтайский край — 69
- Республика Саха (Якутия) — 69
- Республика Башкортостан — 68
- Тамбовская область — 63
- Оренбургская область — 63
- Владимирская область — 59
- Астраханская область — 59
- Липецкая область — 58
- Республика Мордовия — 58
- Рязанская область — 57
- Мурманская область — 57
- Ярославская область — 53
- Томская область — 53
- Республика Карелия — 52
- Ленинградская область — 52
- Республика Бурятия — 50
- Новгородская область — 48
- Республика Татарстан — 46
- Калининградская область — 45
- Амурская область — 45
- Камчатский край — 45
- Республика Марий Эл — 44
- Кировская область — 39
- Республика Ингушетия — 37
- Республика Северная Осетия — 34
- Республика Адыгея — 33
- Республика Хакасия — 33
- Вологодская область — 30
- Костромская область — 27
- Кемеровская область — 22
- Республика Крым — 22
- Удмуртская Республика — 21
- Магаданская область — 21
- Чеченская Республика — 17
- Республика Калмыкия — 16
- Курганская область — 15
- Республика Алтай — 13
- Сахалинская область — 10
- Севастополь — 4
- Еврейская АО — 3
- Ненецкий АО — 1
Ранее «Рамблер» писал, что назван процент россиян с иммунитетом к COVID-19.