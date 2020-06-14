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8 835 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 5 часов назад
8 835 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 835 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 528 964 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 409 человек. Скончались 119 человек. За все время выздоровели 280 050 человек, зафиксировано 6 948 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
  1. Москва — 1477
  2. Московская область — 717
  3. Санкт-Петербург — 256
  4. Свердловская область — 254
  5. Ханты-Мансийский АО — 229
  6. Воронежская область — 219
  7. Нижегородская область — 215
  8. Иркутская область — 209
  9. Республика Тыва — 190
  10. Республика Коми — 181
  11. Ростовская область — 167
  12. Красноярский край — 166
  13. Челябинская область — 141
  14. Саратовская область — 126
  15. Ульяновская область — 119
  16. Ямало-Ненецкий АО — 114
  17. Самарская область — 110
  18. Архангельская область — 109
  19. Волгоградская область — 108
  20. Новосибирская область — 108
  21. Пермский край — 107
  22. Псковская область — 105
  23. Омская область — 99
  24. Приморский край — 99
  25. Карачаево-Черкесская Республика — 98
  26. Тульская область — 95
  27. Пензенская область — 95
  28. Ивановская область — 94
  29. Республика Дагестан — 94
  30. Брянская область — 91
  31. Забайкальский край — 89
  32. Орловская область — 86
  33. Ставропольский край — 83
  34. Тверская область — 81
  35. Белгородская область — 80
  36. Калужская область — 80
  37. Кабардино-Балкарская Республика — 80
  38. Смоленская область — 79
  39. Краснодарский край — 77
  40. Чувашская Республика — 77
  41. Тюменская область — 77
  42. Курская область — 72
  43. Хабаровский край — 71
  44. Алтайский край — 69
  45. Республика Саха (Якутия) — 69
  46. Республика Башкортостан — 68
  47. Тамбовская область — 63
  48. Оренбургская область — 63
  49. Владимирская область — 59
  50. Астраханская область — 59
  51. Липецкая область — 58
  52. Республика Мордовия — 58
  53. Рязанская область — 57
  54. Мурманская область — 57
  55. Ярославская область — 53
  56. Томская область — 53
  57. Республика Карелия — 52
  58. Ленинградская область — 52
  59. Республика Бурятия — 50
  60. Новгородская область — 48
  61. Республика Татарстан — 46
  62. Калининградская область — 45
  63. Амурская область — 45
  64. Камчатский край — 45
  65. Республика Марий Эл — 44
  66. Кировская область — 39
  67. Республика Ингушетия — 37
  68. Республика Северная Осетия — 34
  69. Республика Адыгея — 33
  70. Республика Хакасия — 33
  71. Вологодская область — 30
  72. Костромская область — 27
  73. Кемеровская область — 22
  74. Республика Крым — 22
  75. Удмуртская Республика — 21
  76. Магаданская область — 21
  77. Чеченская Республика — 17
  78. Республика Калмыкия — 16
  79. Курганская область — 15
  80. Республика Алтай — 13
  81. Сахалинская область — 10
  82. Севастополь — 4
  83. Еврейская АО — 3
  84. Ненецкий АО — 1
Ранее «Рамблер» писал, что назван процент россиян с иммунитетом к COVID-19.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
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