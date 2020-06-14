8 835 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 835 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 528 964 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 409 человек. Скончались 119 человек. За все время выздоровели 280 050 человек, зафиксировано 6 948 летальных исходов.