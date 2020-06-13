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Назван процент россиян с иммунитетом к COVID-19 из сотен тысяч обследованных 

Диана Товсепова 1 час назад
Назван процент россиян с иммунитетом к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Около 650 тысяч россиян прошли тесты при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу. Оказалось, что иммунитет к заболеванию есть у 14% из них. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Однако, важно, что наибольшее число людей было протестировано в Москве — 88%. Кроме того, в тестировании участвовали россияне из 47 регионов.
Голикова объяснила, что в регионах тестирование проводится позже Москвы, потому что инфекция распространилась там позже, чем в столице.
При этом из 15,5 тыс. медиков в медучреждениях антитела зафиксировали у 16,5%, а при повторном обследовании показатель вырос до 32,4% медиков.
По словам вице-премьера, самая большая смертность от коронавируса зафиксирована в Центральном федеральном округе. Кроме того, она отметила, что в РФ планируется зарегистрировать две вакцины от коронавирусной инфекции уже в августе.
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