Назван процент россиян с иммунитетом к COVID-19

Около 650 тысяч россиян прошли тесты при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу. Оказалось, что иммунитет к заболеванию есть у 14% из них. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Однако, важно, что наибольшее число людей было протестировано в Москве — 88%. Кроме того, в тестировании участвовали россияне из 47 регионов.

Голикова объяснила, что в регионах тестирование проводится позже Москвы, потому что инфекция распространилась там позже, чем в столице.

При этом из 15,5 тыс. медиков в медучреждениях антитела зафиксировали у 16,5%, а при повторном обследовании показатель вырос до 32,4% медиков.

По словам вице-премьера, самая большая смертность от коронавируса зафиксирована в Центральном федеральном округе. Кроме того, она отметила, что в РФ планируется зарегистрировать две вакцины от коронавирусной инфекции уже в августе.