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Вирусологи заявили об опасности масок в жару 

Диана Товсепова 4 часа назад
Вирусологи заявили об опасности масок в жару
Фото: depositphotos.com
Масочный режим, введенный во многих регионах РФ, может быть опасным для россиян. Так, Александр Бутенко, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заявил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым лучше переждать жару в местах, где можно не носить маску.
"Возможно осложнение заболеваний у людей с хроническими заболеваниями при ношении масок в жару. Все-таки маски затрудняют дыхание. Дышать во время жары тяжелее. Нужно подумать о том, как создать себе более-менее комфортные условия…", — объяснил вирусолог.
Бутенко порекомендовал при возможности переносить пандемию на даче и избегать скоплений людей.
Другие специалисты считают, что опасным будет долгое ношение масок, потому как некоторые бактерии и грибы, которые оседают на масках, могут стать источником болезни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о сроках массового производства вакцины от коронавирусной инфекции в РФ.
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Коронавирус , Александр Бутенко
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