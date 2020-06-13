Вирусологи заявили об опасности масок в жару 

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Масочный режим, введенный во многих регионах РФ, может быть опасным для россиян. Так, Александр Бутенко , руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи заявил, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым лучше переждать жару в местах, где можно не носить маску.

"Возможно осложнение заболеваний у людей с хроническими заболеваниями при ношении масок в жару. Все-таки маски затрудняют дыхание. Дышать во время жары тяжелее. Нужно подумать о том, как создать себе более-менее комфортные условия…", — объяснил вирусолог.

Бутенко порекомендовал при возможности переносить пандемию на даче и избегать скоплений людей.

Другие специалисты считают, что опасным будет долгое ношение масок, потому как некоторые бактерии и грибы, которые оседают на масках, могут стать источником болезни.