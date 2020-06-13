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Названы сроки промышленного производства вакцины от COVID-19 в РФ 

Диана Товсепова 1 час назад
Голикова заявила, когда РФ запустит вакцину от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ, назвала сроки производства вакцины от COVID-19. Так, массовое промышленное производство начнется уже в сентябре.
"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь", — заявила Голикова.
Первыми вакцину смогут выпустить Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Ранее "Рамблер" сообщал, какая группа крови наиболее устойчива к коронавирусу.
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Коронавирус , Татьяна Голикова , Минздрав РФ
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