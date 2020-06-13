Названа самая устойчивая к COVID-19 группа крови

Американские ученые провели исследование генома коронавируса и поделились результатами на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

Согласно результатам исследования, менее всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией люди, обладающие первой группой крови.

В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из них был диагностирован коронавирус. Специалисты в своем исследовании учитывали пол, вес, возраст пациентов и некоторые другие факторы. В ходе исследования ученые выяснили, что среди обладателей первой группы крови заболеваемость COVID-19 была ниже на 9-18%.

Коронавирус чаще всего обнаруживали у людей с третьей и четвертой группой крови, согласно результатам исследования, риск их заражения составлял 1,5%, у людей со второй группой крови этот риск составляет 1,4%, тогда как из общего числа людей с первой группой крови заболели лишь 1,3%.