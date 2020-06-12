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Раскрыто влияние коронавируса на нервную систему 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Раскрыто влияние коронавируса на нервную систему
Фото: globallookpress.com
Ученые из Северо-Западного университета США заявили, что коронавирус представляет большую угрозу нервной системе человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалисты проанализировали неврологические симптомы пациентов, зараженных коронавирусом, и их реакцию на лечение.
"Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли", — заявили ученые.
В своем исследовании они выяснили, что COVID-19 может поражать всю нервную систему, в том числе головной мозг, спинной мозг, нервы и мышцы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ назвали признаки второй волны коронавируса.
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