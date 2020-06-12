Раскрыто влияние коронавируса на нервную систему 

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Ученые из Северо-Западного университета США заявили, что коронавирус представляет большую угрозу нервной системе человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали неврологические симптомы пациентов, зараженных коронавирусом, и их реакцию на лечение.

"Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли", — заявили ученые.

В своем исследовании они выяснили, что COVID-19 может поражать всю нервную систему, в том числе головной мозг, спинной мозг, нервы и мышцы.