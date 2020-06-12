Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал про признаки второй волны коронавируса в России и про то, когда ее ожидать. Об этом он побеседовал с телеканалом «Звезда».

По мнению профессора, после окончания пандемии коронавирус станет похож на сезонный грипп и будет иметь аналогичные признаки. Он также является пневмотропным.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — заявил Виктор Зуев.

Он отметил, что в августе и сентябре в России забудут про COVID-19. Вторая волна, по словам специалиста, начнется в октябре.