Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал про признаки второй волны коронавируса в России и про то, когда ее ожидать. Об этом он побеседовал с телеканалом «Звезда».
По мнению профессора, после окончания пандемии коронавирус станет похож на сезонный грипп и будет иметь аналогичные признаки. Он также является пневмотропным.
«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — заявил Виктор Зуев.
Он отметил, что в августе и сентябре в России забудут про COVID-19. Вторая волна, по словам специалиста, начнется в октябре.
«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября», — считает профессор.
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