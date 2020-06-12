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В России назвали признаки второй волны коронавируса 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Названа дата начала второй волны коронавируса в РФ
Фото: globallookpress.com
Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев рассказал про признаки второй волны коронавируса в России и про то, когда ее ожидать. Об этом он побеседовал с телеканалом «Звезда».
По мнению профессора, после окончания пандемии коронавирус станет похож на сезонный грипп и будет иметь аналогичные признаки. Он также является пневмотропным.
«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — заявил Виктор Зуев.
Он отметил, что в августе и сентябре в России забудут про COVID-19. Вторая волна, по словам специалиста, начнется в октябре.
«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября», — считает профессор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врачи обнаружили новый симптом коронавируса.
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Коронавирус , Виктор Зуев , ТК "Звезда"
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