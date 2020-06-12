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Опубликована статистика по COVID-19 в России 

Стелла Шмель 2 часа назад
Опубликована статистика по COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
Опубликованы новые статистические данные по коронавирусу за прошедшие сутки в России. Их предоставил Оперштаб.
В стране было выявлено 8 987 случаев коронавируса в 85 регионах. 35,8% всех заболевших не имели никаких клинических проявлений недуга.
Кроме того, зафиксировано 183 летальных исхода. Полностью выздоровело 8 220 человек.
По регионам новые случаи коронавируса распределились так:
стопкоронавирус.рф
С начала пандемии В России было выявлено 511 423 случая коронавируса. 6 715 летальных исходов и 269 370 человек вылечилось.
Ранее "Рамблер" писал, что эксперты оценили риски заражения COVID-19 в разных ситуациях.
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