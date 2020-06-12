Опубликована статистика по COVID-19 в России 

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Опубликованы новые статистические данные по коронавирусу за прошедшие сутки в России. Их предоставил Оперштаб.

В стране было выявлено 8 987 случаев коронавируса в 85 регионах. 35,8% всех заболевших не имели никаких клинических проявлений недуга.

Кроме того, зафиксировано 183 летальных исхода. Полностью выздоровело 8 220 человек.

По регионам новые случаи коронавируса распределились так:

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С начала пандемии В России было выявлено 511 423 случая коронавируса. 6 715 летальных исходов и 269 370 человек вылечилось.