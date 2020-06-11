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Эксперты оценили риски заражения COVID-19 в разных ситуациях 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Постепенно ограничения, связанные с распространением коронавируса, начинают снимать. Открываются общественные пространства, салоны красоты, фитнес-центры и кафе. Люди возвращаются на работу в офисы, гуляют и занимаются спортом в парках. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали данные о том, какой риск заразиться COVID-19 в разных жизненных ситуациях.
Как выяснил "Рамблер", чтобы заразить человека, вирус нуждается в дозе 1000 вирусных частиц (vp). При дыхании распространяется примерно 20 vp в минуту, при разговоре — 200 vp в минуту, при кашле или чихании — примерно 200 миллионов vp.
При соблюдении социальной дистанции риск заболеть COVID-19 низкий, если общение между людьми ограничено 45 минутами. Небольшая вероятность заразиться и во время разговора с кем-то в маске лицом к лицу, но при условии, что он длится до четырех минут. Кроме того, низким считается риск передачи коронавируса в хорошо вентилируемых пространствах, а еще во время прогулок, бега и катания на велосипеде. Поход в супермаркет за продуктами можно обезопасить, если соблюдать гигиену и ограничивать время нахождения в магазине.
Опасно во время распространения COVID-19 находиться в крытых помещениях, ресторанах, школах и офисах, несмотря на соблюдение дистанции. В кафе лучше сидеть на улице и подальше от других посетителей.
По мнению специалистов, также очень высокий риск заразиться коронавирусом на различных вечеринках, свадьбах, конференциях, концертах, а также в кинотеатрах.
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Коронавирус , Видео
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