Постепенно ограничения, связанные с распространением коронавируса, начинают снимать. Открываются общественные пространства, салоны красоты, фитнес-центры и кафе. Люди возвращаются на работу в офисы, гуляют и занимаются спортом в парках. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали данные о том, какой риск заразиться COVID-19 в разных жизненных ситуациях.

Как выяснил "Рамблер", чтобы заразить человека, вирус нуждается в дозе 1000 вирусных частиц (vp). При дыхании распространяется примерно 20 vp в минуту, при разговоре — 200 vp в минуту, при кашле или чихании — примерно 200 миллионов vp.

При соблюдении социальной дистанции риск заболеть COVID-19 низкий, если общение между людьми ограничено 45 минутами. Небольшая вероятность заразиться и во время разговора с кем-то в маске лицом к лицу, но при условии, что он длится до четырех минут. Кроме того, низким считается риск передачи коронавируса в хорошо вентилируемых пространствах, а еще во время прогулок, бега и катания на велосипеде. Поход в супермаркет за продуктами можно обезопасить, если соблюдать гигиену и ограничивать время нахождения в магазине.

Опасно во время распространения COVID-19 находиться в крытых помещениях, ресторанах, школах и офисах, несмотря на соблюдение дистанции. В кафе лучше сидеть на улице и подальше от других посетителей.

По мнению специалистов, также очень высокий риск заразиться коронавирусом на различных вечеринках, свадьбах, конференциях, концертах, а также в кинотеатрах.