Назван процент москвичей с антителами к коронавирусу 

У некоторых москвичей нашли антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Чиновница сообщила, что в последнее время статистика по жителям Москвы с антителами растет. Исследования проводились в два этапа: с 4 по 21 мая антитела обнаружили у 12% из тех, кто сдал тест. Последние данные показывают увеличение статистики, теперь антитела выявлены у 17,4% жителей столицы. Так, каждый пятый из тех, кто сдал тест, имеет иммунитет.

"Популяционный иммунитет увеличился практически на пять процентов за две недели", — отметила Ракова.

Роспотребнадзоре сообщали, что статистика по России немного отличается от Москвы: антитела есть у 14% из тех, кто сдал тест.