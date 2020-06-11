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Назван процент москвичей с антителами к коронавирусу 

Елизавета Назарова 41 минуту назад
У некоторых москвичей нашли антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Чиновница сообщила, что в последнее время статистика по жителям Москвы с антителами растет. Исследования проводились в два этапа: с 4 по 21 мая антитела обнаружили у 12% из тех, кто сдал тест. Последние данные показывают увеличение статистики, теперь антитела выявлены у 17,4% жителей столицы. Так, каждый пятый из тех, кто сдал тест, имеет иммунитет.
"Популяционный иммунитет увеличился практически на пять процентов за две недели", — отметила Ракова.
В Роспотребнадзоре сообщали, что статистика по России немного отличается от Москвы: антитела есть у 14% из тех, кто сдал тест.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал признаки коронавируса, которые можно заметить во внешности.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
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