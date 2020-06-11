Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о внешних проявлениях заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Он отметил, что эти признаки характерны не только для COVID-19, но могут быть симптомами именно этой болезни. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Звезда".

Эдингер сказал, что у зараженного может появиться "кожная маска" — состояние, когда у больного признаки инфекции проявляются на коже. О наличии коронавируса может сигнализировать образование покраснений на кистях рук и голенях. Также это могут быть точечные кровоизлияния на коже. Кроме того, ступни могут становиться сине-багрового цвета. В некоторых случаях у больных встречается сыпь из розово-красных пятен.

Он отметил, что такие симптомы встречаются у 5-15% инфицированных.