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Мясников посоветовал ВОЗ «не бодаться» со статистикой 

Стелла Шмель 1 час назад
Главврач городской больницы №71 и ведущий Александр Мясников поспорил с утверждением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сомнительности данных в статистике смертности россиян от коронавирусной инфекции. Слова специалиста цитирует издание URA.ru.
"Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов",
— заявил он.
По мнению Мясникова, стоит заняться поиском причины низкой смертности, но не нужно строить теории и "бодаться" со статистикой.
Как отметил врач, объяснение ВОЗ о роли огромного числа тестов на коронавирус некорректно, потому что "смертность низкая не в процентах, а в абсолютных цифрах". Как считает Мясников, эти показатели не объяснить массовым тестированием.
Ранее "Рамблер" писал, что девушка рассказала о COVID-19 в РФ: "Пока очередь тестов до тебя дойдет, уже вылечишься".
Коронавирус , Видео , Александр Мясников , ВОЗ , РИА Ura.ru
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