Главврач городской больницы №71 и ведущий Александр Мясников поспорил с утверждением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о сомнительности данных в статистике смертности россиян от коронавирусной инфекции. Слова специалиста цитирует издание URA.ru.

"Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов",

— заявил он.

По мнению Мясникова, стоит заняться поиском причины низкой смертности, но не нужно строить теории и "бодаться" со статистикой.

Как отметил врач, объяснение ВОЗ о роли огромного числа тестов на коронавирус некорректно, потому что "смертность низкая не в процентах, а в абсолютных цифрах". Как считает Мясников, эти показатели не объяснить массовым тестированием.