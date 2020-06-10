Несмотря на то, что во многих странах мира снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса, эпидемия, как считают специалисты, не собирается отступать. В России, хоть и стабилизировалась ситуация, количество зараженных неуклонно растет. Многие россияне делятся историями о своей тяжелой борьбе с вирусом в Сети и просят не приуменьшать серьезности ситуации.

"Рамблер" разбирался в истории Дарьи, визажиста из Подмосковья, семья которой уже не первый месяц на карантине. Один из членов ее семьи переболел COVID-19, а потом заразилась она сама. Первые 17 дней болезни девушка не вызывала скорую, но симптомы не проходили. Тогда она решила вызвать скорую, но оказалось, что ее не так просто дождаться. Очень большая загруженность скорых, а врачи уже начали увольняться от усталости.

"Мне жалко и врачей и больных. Происходит путаница, никто ничего не знает.

В нашей поликлинике было 4 терапевта. Двоих отправили на усиление в другие поликлиники, двоих оставили на весь поселок… В общем все врачи будут уходить из поликлиники потому что устали…", — написала Дарья в соцсетях.

Девушка все же дождалась скорой помощи и ее увезли в больницу, где должны были сделать компьютерную томографию легких.

"Скорых очень много, ждали мы очередь на КТ минут 30… И он показал слава богу абсолютно чистые легкие.

Как сказала медик, корона у всех протекает по-разному. Была женщина у которой такие же симптомы как у меня, КТ чистое, а все три теста показали положительный результат. Но я дико счастлива… (хотя медик сказала «сегодня чистые, послезавтра нет»)…", — вспоминает Дарья.

При этом Дарье никак не могли предоставить тест.

"Пробирки выбивал главврач и наш врач… Нашей медсестре пришлось быстро собираться, чтобы другие не отобрали. И уже ушел один терапевт, не выдержал.

В идеале нам конечно должны были сделать еще на прошлой неделе, но так даже лучше. Сейчас точно будет отрицательный, может это специально и делают. Пока очередь тестов до тебя дойдет, уже вылечишься", — предположила девушка.

После того, как тесты были сделаны, оказалось, что именно ее пробирка потерялись в больнице. Пришлось делать повторный тест, который показал отрицательный результат, но девушка уверена, что ее организм уже победил вирус.