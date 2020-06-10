Назван эффективный способ победить пандемию

Ученые из Кембриджа и Гринвича рассказали, как можно победить пандемию коронавируса и не допустить второй волны. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A.

По мнению ученых, в борьбе с распространением коронавируса эффективно повсеместное применение масок. Это удержит базовый показатель репродукции SARS-CoV-2 ниже единицы и поможет победить пандемию, не допустив повторных вспышек заболевания.

Специалисты считают, что даже самодельные маски могут значительно снизить скорость передачи коронавируса, при условии, что их носит большинство вне зависимости от наличия симптомов. Если такие меры сочетать с социальным дистанцированием, это позволит победить пандемию еще до появления вакцины.