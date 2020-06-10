Объяснена высокая мужская смертность от COVID-19

Американские исследователи из штата Огайо назвали причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты предположили, что это мужчины и женщины по-разному относятся к проблеме.

«Мужчины печально известны тем, что откладывают визит к врачу», — объяснил профессор эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билл Миллер.

Он отметил, что мужчины не обращаются к врачу при первых симптомах. Согласно статистике за 2018 год, около 26 процентов живущих в штате Огайо не имеют лечащих врачей или вообще не ходят в больницы.

Кроме того, по словам Билла Миллера, мужчины чаще страдают от проблем с легкими, почками и сердцем. Именно эти органы больше всего поражает коронавирус.

По мнению специалиста некоммерческой больницы OhioHealth доктора Джозефа Гастальдо, многие мужчины ходили на работу во время карантина. Например, сотрудники экстренных служб или строители.