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Объяснена высокая смертность от коронавируса среди мужчин 

Анастасия Иванова 40 минут назад
Объяснена высокая мужская смертность от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Американские исследователи из штата Огайо назвали причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалисты предположили, что это мужчины и женщины по-разному относятся к проблеме.
«Мужчины печально известны тем, что откладывают визит к врачу», — объяснил профессор эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билл Миллер.
Он отметил, что мужчины не обращаются к врачу при первых симптомах. Согласно статистике за 2018 год, около 26 процентов живущих в штате Огайо не имеют лечащих врачей или вообще не ходят в больницы.
Кроме того, по словам Билла Миллера, мужчины чаще страдают от проблем с легкими, почками и сердцем. Именно эти органы больше всего поражает коронавирус.
По мнению специалиста некоммерческой больницы OhioHealth доктора Джозефа Гастальдо, многие мужчины ходили на работу во время карантина. Например, сотрудники экстренных служб или строители.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван процент летальности коронавируса в Москве.
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Коронавирус , Билл Миллер
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