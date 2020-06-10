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Смертность в Москве в мае выросла на 58 процентов 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал статистику о смертности за май. Об этом сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Согласно данным департамента, в мае 2020 года в Москве зафиксировано 15 713 смертей. Сообщается, что значение превысило цифры за предыдущие три года на 5799 случаев.
Коронавирус был назван основной или сопутствующей причиной в 5 260 случаях. Это составляет 92% всей избыточной смертности в мае.
COVID-19 стал основной причиной смерти у 2757 человек. Департамент сообщает, что в эту статистику вошли люди с отрицательными тестами, но их включили в результате патологоанатомического исследования и клинических признаков.
Также в Москве скончалось 2503 человека, у которых был коронавирус, но он не стал причиной их смерти.
Департамент здравоохранения пришел к выводу, что летальность в Москве за весь период времени составила 2%, в случае, если учитывать коронавирус как основную причину смерти. Если учитывать все случаи, где COVID-19 выступал основной или сопуствующей причиной заболевания, смертность составит 3,8%
Ранее "Рамблер" сообщал, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко поедет лечить коронавирус в Дагестан.
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Коронавирус , Видео
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