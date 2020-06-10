Проценко поедет в Дагестан лечить больных COVID-19 

Главный врач больницы в Коммунарке поедет в республику Дагестан для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

Туда врач поедет вместе с бригадой медиков. Вместе с ним в регионы отправится еще шесть групп врачей. Они поедут в Ингушетию, Северную Осетию, Забайкальский край, Псков и Владимир. В регионах они будут передавать свой опыт медикам местных больниц.

Сообщается, что все врачи обеспечены необходимыми СИЗ, а также, что ранее в региональные больницы поставили костюмы, медикаменты, экспресс-тесты, а также медицинское оборудование.