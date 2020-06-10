Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проценко поедет в Дагестан лечить больных COVID-19 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Проценко поедет в Дагестан лечить больных COVID-19
Фото: @gkb40dzm.ru
Главный врач больницы в Коммунарке поедет в республику Дагестан для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
Туда врач поедет вместе с бригадой медиков. Вместе с ним в регионы отправится еще шесть групп врачей. Они поедут в Ингушетию, Северную Осетию, Забайкальский край, Псков и Владимир. В регионах они будут передавать свой опыт медикам местных больниц.
Сообщается, что все врачи обеспечены необходимыми СИЗ, а также, что ранее в региональные больницы поставили костюмы, медикаменты, экспресс-тесты, а также медицинское оборудование.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки снижения заболеваемости в России.
Видео дня. Как правильно чистить уши
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ выпускают 17 препаратов для лечения COVID-19
В РФ выпускают 17 препаратов для лечения COVID-19
«Пока очередь тестов до тебя дойдет, уже вылечишься»
«Пока очередь тестов до тебя дойдет, уже вылечишься»
Обнаружена молекула, которая эффективно сжигает жир
Обнаружена молекула, которая эффективно сжигает жир
Назван процент летальности коронавируса в Москве
Назван процент летальности коронавируса в Москве
Врачи объяснили, как безопасно снять с одежды клеща
Врачи объяснили, как безопасно снять с одежды клеща
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение