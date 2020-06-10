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Вирусолог рассказал, когда коронавирус перестанет распространяться по РФ 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России перестанет распространяться коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Альтштейн отметил, что все зависит от того, как люди будут соблюдать профилактические меры. Однако, по его мнению, снижение заболеваемости россияне увидят через месяц.
"В Европе довольно значительно снизилась эпидемия, у нас пока задержалась. Надо сказать, что, в отличие от Европы, у нас намного ниже летальность. Я думаю, что все-таки не меньше месяца понадобится, чтобы добиться отчетливого снижения (заболеваемости)", — приводит РИА слова вирусолога.
Медик добавил, что из-за большой площади России в каждом регионе своя ситуация. При этом, профилактические меры нужно соблюдать вне зависимости от ограничений.
"Противоэпидемические мероприятия никто не отменяет, просто контроль за ними ослабляется. Ответственность переносится на плечи людей… Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу", — добавил Альтштейн.
Заммэра Москвы по работе социального развития сообщила, что в Москве выздоровели 50% от общего числа зараженных коронавирусом. Всего в Москве зафиксировано 199 785 случаев коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы условия для отмены маточного режима.
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Коронавирус , Видео , РИА Новости
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