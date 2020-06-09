Академик РАН , директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков поделился своим прогнозом относительно сроков вакцинации от коронавируса в Москве. Слова эксперта передает агентство "Москва".

По мнению специалиста, вакцинация может начаться уже в августе, а до этого времени стоит сохранять масочный режим. Также Беленков заметил, что примерно 60% столичных жителей выходит на улицы без масок.

Врач уточнил, что в первую очередь вакцину получат врачи и соцработники, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.