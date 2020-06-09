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Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Академик РАН, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков поделился своим прогнозом относительно сроков вакцинации от коронавируса в Москве. Слова эксперта передает агентство "Москва".
По мнению специалиста, вакцинация может начаться уже в августе, а до этого времени стоит сохранять масочный режим. Также Беленков заметил, что примерно 60% столичных жителей выходит на улицы без масок.
Врач уточнил, что в первую очередь вакцину получат врачи и соцработники, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.
Ранее "Рамблер писал о том, что найдены признаки начала пандемии летом 2019 года.
Коронавирус , Видео , Юрий Беленков , РАН , АГН "Москва"
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