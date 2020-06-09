Появились данные по новым случаям COVID-19 в РФ

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За прошедшие сутки в России зафиксировано 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 38,1% пациентов не имели клинических симптомов. Выздоровели 11 709 человек, летальных исходов — 171.

По регионам статистика новых случаев распределилась следующим образом:

Москва — 1572

Московская область — 739 Санкт-Петербург — 318 Нижегородская область — 292 Свердловская область — 242 Воронежская область — 220 Иркутская область — 206 Ростовская область — 187 Красноярский край — 157 Ханты-Мансийский АО — 149 Смоленская область — 143 Челябинская область — 143 Пензенская область — 138 Орловская область — 125 Саратовская область — 115 Тульская область — 109 Ивановская область — 108 Республика Дагестан — 107 Новосибирская область — 104 Мурманская область — 98 Республика Тыва — 97 Архангельская область — 96 Республика Башкортостан — 96 Ульяновская область — 94 Брянская область — 93 Волгоградская область — 92 Калужская область — 91 Краснодарский край — 89 Ставропольский край — 86 Чувашская Республика — 85 Тверская область — 84 Астраханская область — 83 Забайкальский край — 83 Рязанская область — 76 Белгородская область — 75 Кабардино-Балкарская Республика — 75 Карачаево-Черкесская Республика — 75 Омская область — 75 Республика Саха (Якутия) — 75 Алтайский край — 68 Ярославская область — 67 Республика Мордовия — 66 Тамбовская область — 65 Пермский край — 65 Хабаровский край — 65 Оренбургская область — 64 Липецкая область — 60 Курская область — 58 Приморский край — 58 Ямало-Ненецкий АО — 56 Владимирская область — 54 Республика Татарстан — 54 Ленинградская область — 49 Амурская область — 48 Республика Марий Эл — 47 Томская область — 47 Республика Адыгея — 46 Самарская область — 46 Камчатский край — 46 Калининградская область — 45 Новгородская область — 45 Республика Бурятия — 44 Республика Северная Осетия — 40 Кировская область — 40 Псковская область — 37 Тюменская область — 34 Кемеровская область — 34 Республика Ингушетия — 31 Костромская область — 27 Республика Коми — 26 Вологодская область — 26 Удмуртская Республика — 24 Республика Хакасия — 24 Республика Карелия — 23 Чеченская Республика — 19 Сахалинская область — 12 Республика Алтай — 10 Магаданская область — 9 Курганская область — 8 Республика Крым — 8 Чукотский АО — 4 Еврейская АО — 3 Республика Калмыкия — 1 За все время в России зарегистрировано 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. Летальных случаев — 6 142, излечились 242 397 человек.