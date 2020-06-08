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Ученые рассказали, как коронавирус проникает в мозг 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Группа европейских ученых провела исследование и выяснила, как вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг. Научная работа опубликована в библиотеке препринтов bioRxiv.
В результате вскрытия умершего от COVID-19 пациента ученые обнаружили, что в обонятельном эпителии и луковице были инфицированные коронавирусом клетки. Оказалось, что SARS-CoV-2 проникает в мозг с помощью белка нейропилина-1 (NRP1).
Коронавирус не размножается в клетках мозга, но может приводить к их гибели. Эту гипотезу подтвердили эксперименты на мышах, которых заразили COVID-19 в лаборатории.
По мнению ученых, данные выводы могут помочь в создании вакцины от коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы симптомы рака, которые путают с COVID-19.
Коронавирус , Видео
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