Ученые рассказали, как коронавирус проникает в мозг 

Группа европейских ученых провела исследование и выяснила, как вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг. Научная работа опубликована в библиотеке препринтов bioRxiv.

В результате вскрытия умершего от COVID-19 пациента ученые обнаружили, что в обонятельном эпителии и луковице были инфицированные коронавирусом клетки. Оказалось, что SARS-CoV-2 проникает в мозг с помощью белка нейропилина-1 (NRP1).

Коронавирус не размножается в клетках мозга, но может приводить к их гибели. Эту гипотезу подтвердили эксперименты на мышах, которых заразили COVID-19 в лаборатории.

По мнению ученых, данные выводы могут помочь в создании вакцины от коронавируса.