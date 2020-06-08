Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы симптомы рака, которые путают с COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
Названы симптомы рака, которые путают с COVID-19
Фото: depositphotos.com
У некоторых видов онкологии и коронавирусной инфекции есть несколько общих черт. Об этом рассказал российский врач-онколог Иван Карасев.
"Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов", — написал он в своем Instagram.
Также врач подчеркнул, что люди, у которых ранее была онкология легких, находятся в повышенной группе риска в связи с пандемией, даже если они уже перебороли рак и находятся в стойкой ремиссии.
Поэтому, людям с онкологией, по его мнению, следует обязательно сдать тест на COVID-19 перед посещением любого медучреждения, чтобы врачи не путались в диагнозах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что происходит с больными после ИВЛ.
Видео дня. Простое средство для восстановления суставов
Коронавирус , Иван Карасев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Металлический привкус во рту: чем он опасен
Металлический привкус во рту: чем он опасен
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение