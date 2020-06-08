Названы симптомы рака, которые путают с COVID-19 

У некоторых видов онкологии и коронавирусной инфекции есть несколько общих черт. Об этом рассказал российский врач-онколог Иван Карасев

"Симптомы у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания — кашель, мокрота, затрудненное дыхание, кровохарканье. Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию — 75 процентов, острый респираторный дистресс-синдром — 17 процентов и полиорганную недостаточность — 11 процентов", — написал он в своем Instagram.

Также врач подчеркнул, что люди, у которых ранее была онкология легких, находятся в повышенной группе риска в связи с пандемией, даже если они уже перебороли рак и находятся в стойкой ремиссии.

Поэтому, людям с онкологией, по его мнению, следует обязательно сдать тест на COVID-19 перед посещением любого медучреждения, чтобы врачи не путались в диагнозах.