После отключения от аппаратов ИВЛ реабилитация пациентов с коронавирусом может длиться более трех недель. Об этом рассказла заместитель главного врача по медицинской части Медицинского объединения ДВО РАН (МО ДВО РАН) Галина Павлова

В ходе научно-практического совещания по противодействию COVID-19 Павлова объяснила, что реабилитацией пациентов после коронавируса в РФ почти никто не занимался, поэтому сейчас в стране только происходит накопление знаний по этому вопросу

"Особенно опасный период при тяжелом течении болезни — это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость его научения дышать самостоятельно. Фиброз легочной ткани может достигать 80%. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе очень велик процент смертности.

После перевода пациента в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель. Пациента нужно заново научить дышать самостоятельно, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в свое привычное психоэмоциональное состояние, нужно проследить за его состоянием на предмет осложнений другого рода — сердечно-сосудистых, других внутренних органов", — сказала Павлова.

По ее словам, даже после выписки нельзя быть точно уверенным, что человек не является носителем и распространителем вируса.

"И бригады врачей, задействованные на реабилитации, также могут подвергаться опасности заражения", — отметила Павлова.

Академик РАН Наталия Николаевна Беседнова отметила, что за бывшими пациентами нужно продолжать наблюдать и в отдаленной перспективе.