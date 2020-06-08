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Медики рассказали, что происходит с больными после ИВЛ 

Диана Товсепова 2 часа назад
После отключения от аппаратов ИВЛ реабилитация пациентов с коронавирусом может длиться более трех недель. Об этом рассказла заместитель главного врача по медицинской части Медицинского объединения ДВО РАН (МО ДВО РАН) Галина Павлова.
В ходе научно-практического совещания по противодействию COVID-19 Павлова объяснила, что реабилитацией пациентов после коронавируса в РФ почти никто не занимался, поэтому сейчас в стране только происходит накопление знаний по этому вопросу
"Особенно опасный период при тяжелом течении болезни — это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость его научения дышать самостоятельно. Фиброз легочной ткани может достигать 80%. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе очень велик процент смертности.
После перевода пациента в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель. Пациента нужно заново научить дышать самостоятельно, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в свое привычное психоэмоциональное состояние, нужно проследить за его состоянием на предмет осложнений другого рода — сердечно-сосудистых, других внутренних органов", — сказала Павлова.
По ее словам, даже после выписки нельзя быть точно уверенным, что человек не является носителем и распространителем вируса.
"И бригады врачей, задействованные на реабилитации, также могут подвергаться опасности заражения", — отметила Павлова.
Академик РАН Наталия Николаевна Беседнова отметила, что за бывшими пациентами нужно продолжать наблюдать и в отдаленной перспективе.
"Во-первых, в научных целях. Во-вторых, потому что у многих условно выздоровевших пациентов остаются очень тяжелые повреждения в организме, и им необходимо лабораторное наблюдение. У них нужно брать анализы, ведь, например, вирусы герпеса могут жить в человеческом организме сколь угодно долго и потом дают серьезные осложнения. Те же качества могут быть и у коронавируса", — сказала Беседнова.
Ранее "Рамблер" сообщал о главных переносчиках вируса.
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Коронавирус , Видео , Галина Павлова
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