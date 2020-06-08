Ученые назвали главных разносчиков коронавируса 

Ученые назвали основным способом распространения COVID-19 суперраспространителей — зараженных, передавших COVID-19 наибольшему числу людей.

Так, гонконгские ученые в ходе исследований выяснили, что 70% зараженных вообще не передают инфекцию, а почти 80% заражений случаются из-за 20% активных носителей, ставших главными разносчиками — суперраспространителями.

"Суперраспространители появляются чаще, чем мы ожидали и теперь это нельзя считать случайностью. Частота суперраспространения выходит за пределы того, что мы могли вообразить, — заявил соавтор исследования Бен Коулинг. — Если мы сможем остановить суперраспространение, это пойдет на пользу всем людям", — объясняют ученые.

Чтобы сделать такие выводы, специалисты проанализировали более тысячи случаев заражения коронавирусом в Гонконге за несколько месяцев. Оказалось, что около 350 из них возникло в результате распространения представителями одной группы, а остальные были ввезены из-за рубежа. Зафиксировано шесть случаев суперраспространения, повлиявших на более чем половину случаев внутри сообществ.