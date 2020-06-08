Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые назвали главных разносчиков коронавируса 

Диана Товсепова 27 минут назад
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали основным способом распространения COVID-19 суперраспространителей — зараженных, передавших COVID-19 наибольшему числу людей.
Так, гонконгские ученые в ходе исследований выяснили, что 70% зараженных вообще не передают инфекцию, а почти 80% заражений случаются из-за 20% активных носителей, ставших главными разносчиками — суперраспространителями.
"Суперраспространители появляются чаще, чем мы ожидали и теперь это нельзя считать случайностью. Частота суперраспространения выходит за пределы того, что мы могли вообразить, — заявил соавтор исследования Бен Коулинг. — Если мы сможем остановить суперраспространение, это пойдет на пользу всем людям", — объясняют ученые.
Чтобы сделать такие выводы, специалисты проанализировали более тысячи случаев заражения коронавирусом в Гонконге за несколько месяцев. Оказалось, что около 350 из них возникло в результате распространения представителями одной группы, а остальные были ввезены из-за рубежа. Зафиксировано шесть случаев суперраспространения, повлиявших на более чем половину случаев внутри сообществ.
Ранее "Рамблер" сообщал о средстве-блокаторе при тяжелых формах коронавируса.
Видео дня. Простое средство для восстановления суставов
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Названы главные симптомы сердечного приступа
Названы главные симптомы сердечного приступа
У детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса
У детей нашли нехарактерные симптомы коронавируса
Россиянин оперировал себя сам из-за коронавируса
Россиянин оперировал себя сам из-за коронавируса
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
00:22
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение