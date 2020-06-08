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Найдено средство-блокатор тяжелой формы COVID-19 

Диана Товсепова 2 часа назад
Найдено средство-блокатор тяжелой формы COVID-19
Фото: depositphotos.com
В США нашли новый препарат, эффективно блокирующий тяжелую форму коронавируса. Об этом сообщили в издании Science Immunology.
В частности, соединение акалабрутинб — соединение, которое применяли против злокачественных заболеваний крови.
Так, ученые провели исследования с участием 19 пациентов с тяжелой формой COVID-19, восемь из которых были помещены на ИВЛ. Оказалось, что акалабрутиниб блокирует белок тирозинкиназу Брутона (ВТК), снижая губительный сверхактивный иммунный ответ и уменьшая при этом риск респираторного дистресса.
При тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает избыточное количество цитокинов, из-за чего нарушается функция легких. Это состояние называют цитокиновым штормом, и именно белок ВТК способствует выделению цитокинов. А препарат акалабрутиниб блокирует работу ВТК, соответственно предотвращая цитокиновый шторм.
Однако этот эффект должен быть проверен масштабными исследованиями со случайной выборкой больных для определения безопасной необходимой дозы.
Ранее "Рамблер" сообщал о неожиданной причине коронавируса, названной известным врачом Александром Мясниковым.
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Коронавирус , Александр Мясников
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