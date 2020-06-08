Найдено средство-блокатор тяжелой формы COVID-19 

В США нашли новый препарат, эффективно блокирующий тяжелую форму коронавируса. Об этом сообщили в издании Science Immunology.

В частности, соединение акалабрутинб — соединение, которое применяли против злокачественных заболеваний крови.

Так, ученые провели исследования с участием 19 пациентов с тяжелой формой COVID-19, восемь из которых были помещены на ИВЛ. Оказалось, что акалабрутиниб блокирует белок тирозинкиназу Брутона (ВТК), снижая губительный сверхактивный иммунный ответ и уменьшая при этом риск респираторного дистресса.

При тяжелой форме коронавируса организм вырабатывает избыточное количество цитокинов, из-за чего нарушается функция легких. Это состояние называют цитокиновым штормом, и именно белок ВТК способствует выделению цитокинов. А препарат акалабрутиниб блокирует работу ВТК, соответственно предотвращая цитокиновый шторм.

Однако этот эффект должен быть проверен масштабными исследованиями со случайной выборкой больных для определения безопасной необходимой дозы.