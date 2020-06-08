8985 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 8985 человек в 83 регионах. 36,6% из них не имели клинических проявлений болезни.

Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3957 человек. Скончались 112 человека.

По регионам России пациенты распределились следующим образом:

Оперштаб

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 476 658заболевших в 85 регионах. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 4 5 971 человек, а выздоровело 230 688 больных.