Мясников назвал неожиданную причину коронавируса

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидную причину заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, риск заражения коронавирусом может повышаться из-за стресса.

"Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета", — сказал Мясников.

Доктор считает, что риску заражения в большей степени подвергают себя те, кто боятся заболеть. В качестве примера Мясников привел эксперимент на крысах: чаще и тяжелее болели нервные особи по сравнению с более спокойными сородичами.