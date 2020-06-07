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Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Мясников назвал неожиданную причину коронавируса
Фото: Кадр из передачи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидную причину заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам врача, риск заражения коронавирусом может повышаться из-за стресса.
"Стресс тратит твои гормоны… и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета", — сказал Мясников.
Доктор считает, что риску заражения в большей степени подвергают себя те, кто боятся заболеть. В качестве примера Мясников привел эксперимент на крысах: чаще и тяжелее болели нервные особи по сравнению с более спокойными сородичами.
Ранее "Рамблер" писал о том, какой совет дал доктор Комаровский переболевшим коронавирусом.
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Коронавирус , Александр Мясников
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