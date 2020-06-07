Комаровский: «Это не дает вам права везде ходить»

В своем Instagram-аакаунте врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к людям, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обратились за медицинской помощью.

Врач подчеркнул, что даже тот, кто переболел COVID-19 без симптомов, может являться переносчиком болезни.

«Даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — напомнил медик.

Также Комаровский объяснил, что после того, как эпидемия пойдет на спад, «у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет».