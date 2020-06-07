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Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом 

Полина Алферова 54 минуты назад
Комаровский: «Это не дает вам права везде ходить»
Фото: @doctor_komarovskiy
В своем Instagram-аакаунте врач и телеведущий Евгений Комаровский обратился к людям, которые переболели коронавирусом в легкой форме и не обратились за медицинской помощью.
Врач подчеркнул, что даже тот, кто переболел COVID-19 без симптомов, может являться переносчиком болезни.
«Даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за всё подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки», — напомнил медик.
Также Комаровский объяснил, что после того, как эпидемия пойдет на спад, «у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет».
И только тогда можно будет сделать индивидуальные и глобальные выводы.
Ранее «Рамблер» писал, что 8 984 новых случая коронавируса выявлено в России.
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Коронавирус , Евгений Комаровский
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