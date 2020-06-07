Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оценен риск заражения коронавирусом в самолете 

Полина Алферова 2 часа назад
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Фото: Pixabay
Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» проанализировал риск подхватить респираторную инфекцию в самолете.
«Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — объяснил Ларичев.
При этом он отметил, что ВОЗ уже перешла на ношение масок всегда и везде. Ларичев также уточнил, что рекомендации ВОЗ, которые предписывали носить маски только зараженным, были неверны.
«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — подытожил медик.
Ранее «Рамблер» писал, что Комаровский дал совет переболевшим коронавирусом.
Видео дня. Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Коронавирус , ВОЗ , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комаровский: «Это не дает вам права везде ходить»
Комаровский: «Это не дает вам права везде ходить»
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
8 984 новых случая коронавируса выявлено в России
8 984 новых случая коронавируса выявлено в России
«Я морально приготовился к „ж**е“»
«Я морально приготовился к „ж**е“»
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
00:22
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
Коронавирус
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение