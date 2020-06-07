8 984 новых случая коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 268 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 467 673 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 343 человека. Скончались 134 человека. За все время выздоровели 226 731 человек, зафиксировано 5 859 летальных исходов.