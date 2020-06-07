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8 984 новых случая коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 3 часа назад
8 984 новых случая коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 268 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 467 673 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 343 человека. Скончались 134 человека. За все время выздоровели 226 731 человек, зафиксировано 5 859 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
  • Москва — 1956
  • Московская область — 754
  • Санкт-Петербург — 340
  • Нижегородская область — 317
  • Свердловская область — 240
  • Ростовская область — 201
  • Иркутская область — 179
  • Красноярский край — 165
  • Воронежская область — 139
  • Ивановская область — 128
  • Архангельская область — 122
  • Волгоградская область — 119
  • Республика Тыва — 118
  • Тульская область — 115
  • Республика Дагестан — 115
  • Челябинская область — 115
  • Ханты-Мансийский АО — 115
  • Смоленская область — 112
  • Саратовская область — 112
  • Орловская область — 110
  • Новосибирская область — 105
  • Пензенская область — 98
  • Республика Башкортостан — 96
  • Брянская область — 95
  • Ульяновская область — 94
  • Тверская область — 93
  • Ставропольский край — 89
  • Самарская область — 88
  • Краснодарский край — 87
  • Калужская область — 80
  • Чувашская Республика — 80
  • Республика Саха (Якутия) — 78
  • Курская область — 76
  • Кабардино-Балкарская Республика — 76
  • Карачаево-Черкесская Республика — 75
  • Рязанская область — 73
  • Ямало-Ненецкий АО — 73
  • Забайкальский край — 73
  • Белгородская область — 71
  • Ярославская область — 70
  • Псковская область — 69
  • Хабаровский край — 69
  • Тамбовская область — 68
  • Пермский край — 68
  • Оренбургская область — 64
  • Алтайский край — 64
  • Владимирская область — 63
  • Приморский край — 62
  • Липецкая область — 61
  • Кировская область — 61
  • Астраханская область — 60
  • Мурманская область — 58
  • Республика Татарстан — 54
  • Томская область — 54
  • Республика Бурятия — 52
  • Ленинградская область — 51
  • Республика Мордовия — 47
  • Республика Коми — 46
  • Амурская область — 45
  • Новгородская область — 42
  • Республика Северная Осетия — 42
  • Республика Марий Эл — 42
  • Омская область — 42
  • Республика Карелия — 41
  • Калининградская область — 40
  • Камчатский край — 40
  • Кемеровская область — 36
  • Республика Ингушетия — 35
  • Тюменская область — 35
  • Удмуртская Республика — 32
  • Республика Адыгея — 30
  • Вологодская область — 28
  • Республика Калмыкия — 19
  • Чеченская Республика — 19
  • Сахалинская область — 18
  • Республика Хакасия — 17
  • Магаданская область — 14
  • Костромская область — 13
  • Республика Крым — 11
  • Республика Алтай — 9
  • Курганская область — 8
  • Еврейская АО — 7
  • Чукотский АО — 4
  • Севастополь — 2
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыта опасность коронавируса для лысых мужчин.
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