8 984 новых случая коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 268 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 467 673 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 5 343 человека. Скончались 134 человека. За все время выздоровели 226 731 человек, зафиксировано 5 859 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
- Москва — 1956
- Московская область — 754
- Санкт-Петербург — 340
- Нижегородская область — 317
- Свердловская область — 240
- Ростовская область — 201
- Иркутская область — 179
- Красноярский край — 165
- Воронежская область — 139
- Ивановская область — 128
- Архангельская область — 122
- Волгоградская область — 119
- Республика Тыва — 118
- Тульская область — 115
- Республика Дагестан — 115
- Челябинская область — 115
- Ханты-Мансийский АО — 115
- Смоленская область — 112
- Саратовская область — 112
- Орловская область — 110
- Новосибирская область — 105
- Пензенская область — 98
- Республика Башкортостан — 96
- Брянская область — 95
- Ульяновская область — 94
- Тверская область — 93
- Ставропольский край — 89
- Самарская область — 88
- Краснодарский край — 87
- Калужская область — 80
- Чувашская Республика — 80
- Республика Саха (Якутия) — 78
- Курская область — 76
- Кабардино-Балкарская Республика — 76
- Карачаево-Черкесская Республика — 75
- Рязанская область — 73
- Ямало-Ненецкий АО — 73
- Забайкальский край — 73
- Белгородская область — 71
- Ярославская область — 70
- Псковская область — 69
- Хабаровский край — 69
- Тамбовская область — 68
- Пермский край — 68
- Оренбургская область — 64
- Алтайский край — 64
- Владимирская область — 63
- Приморский край — 62
- Липецкая область — 61
- Кировская область — 61
- Астраханская область — 60
- Мурманская область — 58
- Республика Татарстан — 54
- Томская область — 54
- Республика Бурятия — 52
- Ленинградская область — 51
- Республика Мордовия — 47
- Республика Коми — 46
- Амурская область — 45
- Новгородская область — 42
- Республика Северная Осетия — 42
- Республика Марий Эл — 42
- Омская область — 42
- Республика Карелия — 41
- Калининградская область — 40
- Камчатский край — 40
- Кемеровская область — 36
- Республика Ингушетия — 35
- Тюменская область — 35
- Удмуртская Республика — 32
- Республика Адыгея — 30
- Вологодская область — 28
- Республика Калмыкия — 19
- Чеченская Республика — 19
- Сахалинская область — 18
- Республика Хакасия — 17
- Магаданская область — 14
- Костромская область — 13
- Республика Крым — 11
- Республика Алтай — 9
- Курганская область — 8
- Еврейская АО — 7
- Чукотский АО — 4
- Севастополь — 2
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыта опасность коронавируса для лысых мужчин.