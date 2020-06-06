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Раскрыта особая опасность коронавируса для лысых мужчин 

Стелла Шмель 2 часа назад
Раскрыта опасность коронавируса для лысых мужчин
Фото: depositphotos.com
Стало известно, чем новая коронавирусная инфекция может быть опасна для мужчин с облысением. Специалисты считают, что именно для этой категории людей болезнь несет тяжелые последствия.
Как заявил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер, это можно объяснить недостатком гормона андрогена в организме. Об этом пишет издание Telegraph.
Группа ученых под руководством Вамбьера провела исследования и обнаружила, что именно андрогены способствуют подавлению вируса в организме человека. Одним из решений этой проблемы врачи считают возможность проведения гормональной терапии для инфицированных коронавирусом. Но пока эффективность такого метода под вопросом.
Согласно статистике, проведенной специалистами в Испании, 79% лысых мужчин с COVID-19 скончались. Это явление уже окрестили "признаком Габрина" в честь первого врача, который погиб от коронавируса в Америке. Он тоже был лысым.
Ранее "Рамблер" писал, что Минздрав одобрил лекарство для лечения осложнений коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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