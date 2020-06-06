Раскрыта опасность коронавируса для лысых мужчин

Стало известно, чем новая коронавирусная инфекция может быть опасна для мужчин с облысением. Специалисты считают, что именно для этой категории людей болезнь несет тяжелые последствия.

Как заявил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер, это можно объяснить недостатком гормона андрогена в организме. Об этом пишет издание Telegraph.

Группа ученых под руководством Вамбьера провела исследования и обнаружила, что именно андрогены способствуют подавлению вируса в организме человека. Одним из решений этой проблемы врачи считают возможность проведения гормональной терапии для инфицированных коронавирусом. Но пока эффективность такого метода под вопросом.

Согласно статистике, проведенной специалистами в Испании, 79% лысых мужчин с COVID-19 скончались. Это явление уже окрестили "признаком Габрина" в честь первого врача, который погиб от коронавируса в Америке. Он тоже был лысым.