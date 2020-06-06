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Минздрав одобрил лекарство для лечения осложнений коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Министерство здравоохранения одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Он поможет справиться с болезнью людям, у которых появились осложнения. Об этом сообщает ТАСС.
Регистрационное удостоверение выдано препарату «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). По словам представителей министерства, он показан пациентам при цитокиновом шторме.
"Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса.. ", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России было выявлено 8855 случаев коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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