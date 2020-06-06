Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса

Министерство здравоохранения одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Он поможет справиться с болезнью людям, у которых появились осложнения. Об этом сообщает ТАСС.
Регистрационное удостоверение выдано препарату «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). По словам представителей министерства, он показан пациентам при цитокиновом шторме.
"Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса.. ", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России было выявлено 8855 случаев коронавируса.