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В ВОЗ дали новые рекомендации по ношению масок 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В ВОЗ дали новые рекомендации по ношению масок
Фото: globallookpress.com
Глава Всемирной организации здравоохранении Тедрос Аданом Гебрейесус дал новые рекомендации по ношению масок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы ВОЗ, защитные маски рекомендовано носить всем людям в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, в организации призвали население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено»: в магазинах, транспорте и других местах большого скопления людей.
Однако, по словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, ношение маски не защитит человека от заражения коронавирусом.
«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения», — подчеркнул он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью на телеканале "Россия-1" призвал людей не пренебрегать мерами предосторожности, в том числе соблюдением масочного режима.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты рассказали, как правильно выбирать маски.
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Комментарии 3
Коронавирус , Михаил Мурашко , ВОЗ
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