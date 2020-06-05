В ВОЗ дали новые рекомендации по ношению масок 

Глава Всемирной организации здравоохранении Тедрос Аданом Гебрейесус дал новые рекомендации по ношению масок в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ВОЗ, защитные маски рекомендовано носить всем людям в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, в организации призвали население «надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено»: в магазинах, транспорте и других местах большого скопления людей.

Однако, по словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, ношение маски не защитит человека от заражения коронавирусом.

«Маски не являются заменой физического дистанцирования, гигиены рук и других мер общественного здравоохранения», — подчеркнул он.