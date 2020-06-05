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Эксперты рассказали, как правильно выбирать маски и перчатки 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты рассказали, как правильно выбирать маски
Фото: РИА Новости
В беседе с РИА Новости эксперты рассказали, как правильно носить и выбирать маски и перчатки в период пандемии COVID-19.
Как отметила врач-косметолог Галина Каштанова, маску необходимо менять каждые два часа. Кроме того, она должна быть медицинской, а не тканевой, поскольку на ткани скапливаются и размножаются микробы. Это особенно актуально для мужчин, подчеркнула Каштанова:
"Если уж они носят какие-то тряпочные [маски], то их нужно регулярно проглаживать, по крайней мере … Ухаживать надо обязательно как обычно: умылся, обязательно лосьон и, может быть, протирать мирамистином зону под маской".
Большой проблемой ношение масок может стать для мальчиков-подростков, кожа которых склонна к появлению высыпаний. Им нужно ухаживать за кожей так же, как и взрослым, а также обращаться к специалисту при появлении прыщей.
Что касается женщин, то им следует поддерживать обычный уход за кожей и менять маску каждые два часа.
Перчатки не стоит носить постоянно, — это нарушает экосистему рук. Однако, выбирая перчатки, отдавать предпочтение следует хирургическим, с тальком. Дело в том, что необработанные перчатки повышают потливость рук, что приводит к размножению микробов и грибов.
Главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения города Москвы Николай Потекаев, в свою очередь, отметил, что при раздражении кожу следует смазывать успокаивающим кремом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыт самый простой способ дезинфекции маски.
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Коронавирус , Николай Потекаев , РИА Новости
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