Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт самый простой способ дезинфекции маски 

Мира Маркина 4 часа назад
Раскрыт самый простой способ дезинфекции маски
Фото: depositphotos.com
Эксперты раскрыли самый эффективный способ дезинфекции масок. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на медиков и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Специалисты CDC рекомендуют мыть многоразовые медицинские маски после каждого использования. Легче всего дезинфицировать маску, постирав ее в горячей воде с мылом. Как отметил доцент Университета Алабамы Пенни Уотс, после такого способа дезинфекции маску необходимо тщательно высушить — желательно с применением горячего воздуха.
Чистые тканевые маски следует хранить до следующего использования в закрытом бумажном пакете, чтобы предотвратить появление на ткани микробов и вирусов.
Представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США также отметили, что роль защитной маски может выполнять шарф, бандана и даже кусок старой футболки, — на улице ими можно прикрывать нос и рот.
CDC не рекомендует покупать маски типа N95, используемые врачами, чтобы не допустить дефицита защитных средств.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые создали супермаску, убивающую COVID-19.
Видео дня. Как не подцепить энцефалитного клеща
Комментарии 14
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о жизни лечащих COVID-19 врачей в отелях
Стало известно о жизни лечащих COVID-19 врачей в отелях
Почему витамины вам не помогут
Почему витамины вам не помогут
Голикова заявила о разработке 47 вакцин от COVID-19
Голикова заявила о разработке 47 вакцин от COVID-19
Создана убивающая коронавирус супермаска
Создана убивающая коронавирус супермаска
Онищенко оценил фразу «положено умереть — помрут»
Онищенко оценил фразу «положено умереть — помрут»
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение