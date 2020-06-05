Россиянам бесплатно выдадут препарат от COVID-19 

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что в России пациентам будут бесплатно раздавать отечественный препарат от коронавируса «Авифавир». Об этом сообщает РИА Новости.
Лекарства будут выдавать в рамках системы обязательного медицинского страхования.
«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — рассказал Кирилл Дмитриев.
По словам главы РФПИ, препарат «Авифавир» является «одним из наиболее многообещающих в мире», согласно проведенным клиническим испытаниям. Лекарство блокирует механизмы размножения коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что недорогой препарат избавил пациентов от COVID-19.