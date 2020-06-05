Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам бесплатно выдадут препарат от COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россиянам бесплатно выдадут препарат от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что в России пациентам будут бесплатно раздавать отечественный препарат от коронавируса «Авифавир». Об этом сообщает РИА Новости.
Лекарства будут выдавать в рамках системы обязательного медицинского страхования.
«Он уже 11 июня поступит, соответственно, в клиники в России и будет бесплатно предоставлен для россиян по программе ОМС», — рассказал Кирилл Дмитриев.
По словам главы РФПИ, препарат «Авифавир» является «одним из наиболее многообещающих в мире», согласно проведенным клиническим испытаниям. Лекарство блокирует механизмы размножения коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что недорогой препарат избавил пациентов от COVID-19.
Видео дня. Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Коронавирус , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Как повысить тестостерон без лекарств
Как повысить тестостерон без лекарств
Что произойдет с телом, если бросить курить
Что произойдет с телом, если бросить курить
Гипотиреоз: чем он опасен и как его выявить
Гипотиреоз: чем он опасен и как его выявить
Мясников назвал опасные способы лечения печени
Мясников назвал опасные способы лечения печени
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
Как выбрать спрей от насморка
06:10
Как выбрать спрей от насморка
Болезни и лекарства
Простое средство для восстановления суставов
02:14
Простое средство для восстановления суставов
Болезни и лекарства Народная медицина
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение