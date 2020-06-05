Недорогой препарат избавил пациентов от COVID-19 

Ученые выяснили, что популярный недорогой препарат, который помогает при расстройстве желудка, может быть эффективен в борьбе с COVID-19. Однако лишь при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия. Статья специалистов опубликована в журнале Gut.

В исследовании приняли участие 10 пациентов с COVID-19. Во время болезни все они принимали фамотидин. Медики оценили по четырехбалльной системе тяжесть пяти основных признаков заболевания, в числе которых кашель, одышка, усталость, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. Симптомы продлились от 2 до 26 дней. В среднем период лечения составлял 11 дней.

Все 10 пациентов сообщили, что их самочувствие улучшилось уже спустя 24-48 часов после начала приема фамотидина, а полное избавление от симптомов случилось спустя две недели. Наиболее часто пациенты использовали дозу 80 граммов три раза в день.