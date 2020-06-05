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Мясников сделал промежуточные выводы о борьбе с COVID-19 

Анастасия Иванова 51 минуту назад
«Коронавирус еще может принести нам „сюрпризы“»
Фото: @alexander_myasnikov1
Врач и телеведущий Александр Мясников сделал промежуточные выводы о борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Так, по словам Мясникова, коронавирус передается воздушно-капельным путем в доклинический период, поэтому он высоко заразен. Другие способы передачи COVID-19 не доказаны. Цикл его распространения от быстрого взлета до спада составляет примерно три месяца.
Для коронавируса характерна низкая смертность: только в случаях тяжелого течения болезни. В группы риска входят люди старше 65 лет, пациенты с ожирением, диабетом, заболеваниями сердца, почек и онкологией.
«Имеет расовое (чернокожее население США, так называемые "латинос", азиаты), гендерное (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения и этому есть патофизиологические обоснования», — добавил Мясников.
Статистика, по мнению врача, является предварительной, и делать по ней выводы неправильно.
«Слишком разные методики подсчета, слишком много параметров не учитываются или переоцениваются».
Сейчас во всем мире взят курс на скорейшее создание вакцины и ее внедрение в массы. Противовирусные препараты сокращают время болезни, но не способны прервать ее.
Что касается профилактики, самое главное — это соблюдение дистанции и самоизоляция при вспышке COVID-19. При этом масочный режим, по мнению Мясникова, — "простая, дешевая, нефармокологическая мера неясной эффективности".
«Коронавирус еще может принести нам "сюрпризы" — пока непредсказуем и своенравен», — заключил врач.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19.
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Коронавирус , Александр Мясников , ВОЗ
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