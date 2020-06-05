Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с ТАСС рассказала, чем грозит россиянам массовый отказ от прививок против COVID-19.
«Данные [скептические] настроения [касательно вакцины против коронавируса] отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации. (…) Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин»,
— пояснила эксперт.
Не так давно Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ выявила новую вспышку смертельной болезни.