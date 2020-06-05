«Данные [скептические] настроения [касательно вакцины против коронавируса] отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации. (…) Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин»,

— пояснила эксперт.

Не так давно Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.