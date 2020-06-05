8 726 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

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За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни.

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Помимо этого, за прошедшие сутки зафиксировано 144 летальных исхода, 8 057 пациентов полностью выздоровело.