8 726 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

За последние сутки в России выявлено 8 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Помимо этого, за прошедшие сутки зафиксировано 144 летальных исхода, 8 057 пациентов полностью выздоровело.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал пять неочевидных фактов о коронавирусах.